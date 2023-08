Prognose bestätigt, aber ... Bei ZF Friedrichshafen steigt der Schuldendruck

Das Unternehmen treibt unterdessen seinen Umbau voran, indem es sich von Randgeschäften trennt und manche Geschäftsfelder verselbstständigt, um externe Kapitalgeber mit an Bord zu nehmen. So steigt bei der Achsmontage-Sparte ZF Chassis Modules das Unternehmen Foxconn aus Taiwan ein. Auch das "besonders kapitalintensive" Geschäft mit autonomen Shuttles will ZF für externe Kapitalgeber attraktiv machen . Für die Airbag-Sparte Passive Sicherheitstechnik werde ebenfalls ein Investor gesucht, erklärte Frick. "Wir halten uns dabei alle Optionen offen und streben bei einer möglichen Transaktion ein für den Kapitalmarkt günstiges Zeitfenster an." Mit den nächsten Schritten sei voraussichtlich nicht vor 2024 zu rechnen.