Batteriefabriken in Deutschland Hier sollen die Akkus für deutsche E-Autos entstehen

Noch werden die Zellen für Elektroauto-Batterien vielfach aus Asien importiert. Das soll sich in den kommenden Monaten ändern - in ganz Deutschland sind Batteriezellen-Werke in Bau. Wir stellen die wichtigsten Bauprojekte vor.