Brudermüller ist bereits Mitglied im Mercedes-Aufsichtsrat. Der Manager steht dem BASF-Vorstand seit 2018 vor. Seit 2006 war er in verschiedenen Verantwortlichkeiten Mitglied des Vorstands, unter anderem als Chief Technology Officer und als verantwortliches Vorstandsmitglied für die Region Asia-Pazifik mit Sitz in Hongkong. Eine Sprecherin des Konzerns sagte, Brudermüller bleibe noch bis zur Hauptversammlung kommendes Jahr im Amt, gehe danach aber in den Ruhestand. Der Manager habe bereits gesagt, dass er nicht für eine weitere Verlängerung zur Verfügung stehe.