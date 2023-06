Ein genauer Blick zeigt allerdings ein zweigeteiltes Bild: Während Zulieferer vor allem in Europa unter hohen Energiekosten und damit sinkenden Margen litten, waren chinesische Unternehmen kaum von diesen Widrigkeiten beeinträchtigt. Besonders stark zeigte sich der Effekt dagegen in Deutschland, wo die Erzeugerpreise 2022 um 32,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr zulegten, so Berylls.