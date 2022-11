Bei anderen ist die Lage nicht derart verheerend, mindestens aber angespannt. Jüngst gab etwa Schaeffler bekannt, 1300 Jobs zu streichen. Der Druck auf eine der Herzkammern der deutschen Industrie steigt immer weiter. Das Ende des Verbrennungsmotors kommt schneller, als es einige offensichtlich erwartet haben. Hinzu kommen Probleme im Tagesgeschäft. Während viele Autohersteller die wenigen verfügbaren Halbleiter vor allem in teure Modelle stecken und sich so an steigenden Margen erfreuen, fehlen den Zulieferern solche Hebel. Sie können galoppierende Energie- und Materialpreise kaum an die Hersteller als Abnehmer weiterreichen. So drifteten die Renditen von Autobauern und ihren Lieferanten jüngst zugunsten ersterer auseinander.