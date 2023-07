Intern war die Stimmung bei Brose zuletzt allerdings alles andere als gut. Mitte April hatten die Gesellschafter um Patriarch Michael Stoschek (75) mit einem offiziellen Schreiben für einen Eklat gesorgt. Im zurückliegenden Geschäftsjahr habe "die ungenügende Rendite" die Eigenfinanzierung des Familienunternehmens erstmals nicht mehr zugelassen, hieß es darin. "Deshalb mussten Bankkredite in beachtlichem Ausmaß aufgenommen werden."

Gesellschafter fordern "überdurchschnittliche Leistungsfähigkeit"

Die Probleme führten Stoschek und Co. offensichtlich nicht allein auf die schwierige gesamtwirtschaftliche Lage und die vielen Herausforderungen, mit denen Autozulieferer zu kämpfen haben, zurück. Stattdessen watschten die Eigentümer die Belegschaft ab. "Sorgen bereitet Gesellschaftern, Beirat und Geschäftsführung außerdem die Motivation der inzwischen auf über 31.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewachsenen Belegschaft an 69 Standorten in 25 Ländern. Sie macht sich durch eine außerordentlich hohe Fluktuation bemerkbar", hieß es in dem Schreiben.