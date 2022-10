In Anbetracht all dieser Faktoren hat der ACEA seine ursprüngliche Prognose, dass der EU-Automobilmarkt im Jahr 2022 wieder wachsen würde, revidiert. Stattdessen rechnet er damit, dass er in diesem Jahr erneut schrumpfen wird – auf 9,6 Millionen Einheiten. Im Vergleich zu den Zahlen vor der Pandemie 2019 bedeutet dies einen Rückgang der Autoverkäufe um 26 Prozent innerhalb von nur drei Jahren.