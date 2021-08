Zunächst mit Sicherheitsfahrer an Bord Waymo startet Robotertaxi-Dienst in San Francisco

Ende einer jahrelangen Testphase: Die auf autonomes Fahren spezialisierte Google-Tochter Waymo will nun in San Francisco Robotertaxi-Dienste in größerem Stil anbieten. Die Metropole ist auch bei der Konkurrenz beliebt.