Ford Börsen-Chart zeigen hat den angepeilten Termin für den Start seines Robotaxi-Dienstes unter Verweis auf die Corona-Krise von 2021 auf 2022 verschoben. Die Entwicklung der Technologie sei auf Kurs, aber man wolle die langfristigen Auswirkungen der Pandemie auf das Kundenverhalten verstehen, erklärte der US-Autokonzern bei der Vorlage eines Verlusts von zwei Milliarden Dollar für das erste Quartal am Dienstag.

Ford hatte stets betont, dass die Robotaxis möglichst den ganzen Tag ausgelastet sein müssten, damit sich der Fahrdienst mit den teuren Fahrzeugen rechnet. Der Konzern testet selbstfahrende Autos unter anderem in Miami und der US-Hauptstadt Washington. Die Roboterwagen-Technik entwickelt Ford beim Start-up Argo AI, bei dem auch VW einstieg.

Ford warnte zuletzt wegen der Beschränkungen in der Corona-Krise vor einem operativen Verlust von fünf Milliarden Dollar im zweiten Quartal von April bis Juni. Bereits von Januar bis März machte der Konzern netto einen Verlust von zwei Milliarden Dollar (1,8 Milliarden Euro).

Der Umsatz sank demnach um 15 Prozent auf 34,3 Milliarden Dollar. Die Werke in Europa würden ab kommender Woche wieder schrittweise hochgefahren, kündigte Ford an - fast alle waren am 19. März geschlossen worden. Für die Werke in den USA gibt es dagegen noch keinen Zeitplan; sie stehen seit dem 17. März still.

Finanzvorstand Tim Stone sagte, Ford habe die Dividendenzahlung an seine Aktionäre ausgesetzt, Ausgaben reduziert und das Kapital über Kredite und die Ausgabe von Anleihen um rund 23 Milliarden Dollar aufgestockt. "Wir glauben, das Kapital reicht aus, um uns bis Ende des Jahres durchzubringen".

wed/dpa-afx/afp