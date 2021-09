Batterie-Allianz mit Stellantis und Totalenergies Mercedes-Benz wird Anteilseigner bei Batteriezellenhersteller ACC

Daimlers Pkw-Sparte Mercedes-Benz beteiligt sich am europäischen Batterie-Joint-Venture Automotive Cells Company (ACC). Damit will Daimler Entwicklung und Produktion von Hochleistungsbatteriezellen vorantreiben. An der Batteriezell-Allianz sind außer den Deutschen auch die französischen Großkonzerne Stellantis und Totalenergies mit je einem Drittel beteiligt.