Studie E&Y Kluft zwischen Zulieferern und Automobilherstellern wächst

Laut einer aktuellen Studie der Beratungsgesellschaft Ernst & Young wuchsen die Automobilzulieferer in Deutschland 2022 bei weitem nicht so stark wie die Hersteller. Die Zahl der Beschäftigten in der Autoindustrie ging letztes Jahr bereits zum vierten Mal in Folge zurück.