In ihrem ersten Ostergruß an die Mitglieder lässt Hildegard Müller wenig Zweifel daran, worin sie ihre Aufgabe für die kommenden Jahre sieht. Die Branche, so schrieb die seit 1. Februar amtierende Chefin des Verbands der Automobilindustrie vor kurzem, hat "derzeit eine beispiellose Aufgabe zu meistern". Lieferketten sind weltweit unterbrochen, die Produktion steht bei Herstellern wie Zulieferern still, für zehntausende Mitarbeiter wurde Kurzarbeit beantragt. Die Neuzulassungszahlen sind massiv eingebrochen - in Deutschland, aber auch in Europa und den USA. Eine Erholung ist, von China abgesehen, noch nicht in Sicht.

Es sind nüchterne Worte, mit denen die 52-jährige gebürtige Düsseldorferin und einstige Chefin der Jungen Union die schwierige Lage Deutschlands wichtigster Branche beschreibt. Zugleich, so vermittelt sie in dem Brief und jüngst in einem Podcast-Interview, tut ihr Verband alles, um zwischen der Autobranche und der Politik zu vermitteln - und den Mitgliedern in harten Zeiten weiterzuhelfen.

Statt wie manche ihrer Vorgänger an der VDA-Spitze große "Autogipfel" mit überschaubaren Resultaten zu organisieren, wirkt Müller in der Coronakrise erstmal lieber im Hintergrund - das aber dafür effektiv, wie sich zuletzt abzeichnete.

Als eine ihrer ersten Amtshandlungen hat Müller noch vor Ausbruch der Coronakrise das Tauziehen um die wohl wichtigste VDA-Veranstaltung beendet: Die Automesse IAA wirdkünftig in München stattfinden. Die einstige Staatsministerin unter Bundeskanzlerin Angela Merkel hat schon den Energiebranchenverband BDEW durch die Energiewende und den Atomausstieg geführt. Als Vorstand beim Energieversorger Innogy hat Müller zuletzt Managementerfahrung gesammelt.

Zurück an der Spitze eines Verbandes nutzt Müller nun ihre Kontakte in die Politik, um dem VDA mehr Gehör zu verschaffen bei der Bundesregierung - und auch die großen deutschen Automobilkonzerne wieder hinter sich zu vereinen. Denn Volkswagen, Daimler und BMW schienen unter ihrem Vorgänger Bernhard Mattes lieber ihr eigenes Lobbysüppchen zu kochen punkto Dieselkrise, Klimadiskussion und den Debatten um Fahrverbote.

Die Coronakrise hat den Druck auf die Branche weiter verschärft. Müller, die in jungen Jahren mit einem Wartburg durch Düsseldorf fuhr, wächst nun schnell in die ihr zugedachten Rolle der Branchenfürsprecherin. In den vergangenen Wochen hat sie - trotz kurzfristiger Quarantäne und Umstellung des Verbandes auf Heimarbeit - einen klaren Fahrplan für kurz- und langfristige Forderungen ihrer Branche entwickelt. Und den verfolgt sie nun mit Nachdruck.

"Zunächst ist es wichtig, dass die liquiditätsstützenden Maßnahmen weitergehen", erklärte sie am Montag im "Morning Briefing Podcast" von Medienmacher Gabor Steingart. Die Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen für Unternehmen der Autobranche, die im März und April möglich waren, möchte sie gerne bis inklusive Mai oder Juni verlängert wissen.

Gegenüber der dpa und anderen Medien hat sich Müller dafür stark gemacht, dass es wie zu Zeiten der "Abwrackprämie" bald staatlich gestützte Kaufanreize für Neuwagen geben soll - und zwar für möglichst viele Fahrzeugsegmente.

Kurzfristig muss Müller nun auch dafür sorgen, dass das Wiederanfahren der Produktion in den Autowerken halbwegs reibungsfrei läuft. Noch sind Lieferketten unterbrochen, der Warentransport quer durch Europa funktioniert alles andere als reibungslos. Noch gebe es keine gute Koordination seitens der EU-Kommission zum Hochlauf der Autoproduktion, mahnte sie vor kurzem. Diese Herausforderungen müsse die Kommission "tatkräftiger und schneller angehen als bisher", forderte Müller. Und ein Konjunkturprogramm - also auch Kaufprämien für Neuwagen - müsse auf jeden Fall noch vor Herbst kommen.

Allzu konkret sind ihre Forderungen dazu allerdings noch nicht - wohl auch, weil sie sich dazu erstmal mit ihren vielen Mitgliedern abstimmen muss. Was da nötig sei, könne der VDA erst nach Öffnung der Autohäuser abschätzen, erklärte sie Ende vergangener Woche. Seit diesem Montag dürfen die Autohändler ihre Verkaufsräume bundesweit wieder aufsperren. Auch die Zulassungsstellen in den Bundesländern wechseln wieder in Richtung Normalbetrieb.

Vermutlich wird sich aber erst nach mehreren Wochen abschätzen lassen, wie stark der Autoverkauf unter der Krise leidet. Fabrikneue Wagen wird es ohnedies erst wieder in mehreren Monaten in größeren Stückzahlen geben. Eine Schätzung hat Müller aber bereits jetzt parat. Der Autoverkauf in Deutschland, so prognostizierte sie vor kurzem, werde in diesem Jahr um gut 20 Prozent zurückgehen. Sobald sie das mit Zahlen belegen kann, dürfte auch konkretere Forderungen nach Kaufprämien lauter werden - und wohl auch von den Spitzenpolitikern gehört werden.

In nächsten zwei Wochen, wird sich Müller auch deshalb mit öffentlichen Wortmeldungen zurückhalten. Bis Anfang Mai, hieß es beim VDA auf Nachfrage, werde Müller keine größeren Interviews geben. Die Zeit dürfte sie nutzen, um ihre Mitglieder auf eine gemeinsame Linie einzuschwören - und weitere Brücken zwischen der Autobranche und der Politik zu bauen.