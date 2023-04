Kaum jemand konnte das eindrucksvoller erleben als VDA-Präsidentin Hildegard Müller (55), die von einer Pressekonferenz in die nächste hetzte. Von VW, zu Audi, zu Porsche zu Mercedes und munter so weiter. Müller wird ebenso wie andere Auto-Lobbyistinnen aus Europa genau hingesehen haben, was da gerade in Shanghai passiert. Die Messe ist nun das neue Maß der Autowelt. Denn während der Genfer Autosalon in der Pandemie kollabierte, versuchte sich die vom VDA ausgerichtete IAA 2021 neu zu erfinden – als Mobilitätsmesse, die das Fahrrad mit dem Auto zu versöhnen suchte. Am Ende blockierten Klimaschützer die Autobahn. In Shanghai legte sich die Industrie dagegen selbst lahm – mit einem Stau zum Messegelände, in dem am Morgen auch die Mercedes Delegation festhing.