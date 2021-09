"Deutliche Abstimmung mit den Füßen" Münchener IAA endet mit 400.000 Besuchern - und Protesten

Der VDA wertet die Neuauflage der Automesse IAA Mobility in München als großer Erfolg - über 400.000 Besucher verzeichnete die Automesse in nur sechs Tagen. Allerdings gab es auch Proteste mit tausenden Teilnehmern am Wochenende.