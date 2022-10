Rolle der Zulieferer dürfte schrumpfen

Bislang haben das vor allem die Zulieferer für VW, Mercedes, BMW und Co. übernommen. "Es reicht aber nicht mehr, einfach ein Steuergerät beim Zulieferer zu bestellen und nicht zu wissen, welche Hardware darin steckt", warnt Radowski. Vor der Halbleiterkrise hätten die Autobauer die Sprache der Chiphersteller überhaupt nicht gesprochen. Inzwischen nähere man sich an. Vorstellbar wäre künftig etwa, dass ein Automobilhersteller direkt beim Chiplieferanten ordere und bezahle. Die entsprechenden Halbleiter könnten dann je nach Bedarf an weitere Komponentenlieferanten verteilt werden. Wer direkt mit den Chipherstellern spreche, habe zudem die Chance, völlig neue Technologiepotenziale zu heben, schätzt Radowski.

An der Bereitschaft der Chipindustrie werde das nicht scheitern, sind die Berater überzeugt. "Halbleiterhersteller sprechen gerne mit der Autoindustrie. Es ist doch schön zu sagen, meine Chips sind in einem konkreten Modell verbaut und nicht nur in irgendeinem Steuergerät", sagt Sohil Hashemi. Ein weiterer Trumpf: Während Autos für viele Jahre entwickelt werden, sind die Zyklen beispielsweise bei Herstellern von Consumer Electronics deutlich kürzer. "Das schafft Verlässlichkeit."

Noch ist es dem Gros der Autobauer allerdings nicht gelungen, jene Vorzüge bei Chipherstellern zu platzieren. "Wer in großen Massen fertigt, verhandelt meist hart über den Preis – und wird dann nicht unbedingt bevorzugt beliefert", sagt Hashemi. "Vielen Chipherstellern sind die Vorteile einer Zusammenarbeit mit der Autoindustrie nicht bewusst."

Eine weitere Annäherung sei also vonnöten. Wer dazu bereit sei und die kritischen Halbleiter im direkten Austausch mit den Chipherstellern absichert, "kann vor die Welle kommen", glaubt Hashemi. "Wer das verpasst, wird vom Kuchen allerdings nur noch Krümel abbekommen." Das Wettrennen habe jedenfalls begonnen, bekräftigt Radowski. Am besten aufgestellt seien bislang Firmen, die wenig Ballast aus der Vergangenheit mitschleppen. Neben Tesla nannten die Experten etwa Nio als Beispiel.