Pkw-Neuzulassungen in Europa fangen sich

Leichtes Plus nach acht Monaten

Es werden wieder etwas mehr Autos in Europa zugelassen - nur in dem vom Brexit krisengeschüttelten Großbritannien nicht

Auf dem europäischen Automarkt ist die Nachfrage im vergangenen Monat zum ersten Mal seit acht Monaten nicht gesunken. Im Mai stiegen die Neuzulassungen in der Europäischen Union im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,1 Prozent auf gut 1,4 Millionen, wie der Branchenverband Acea am Dienstag mitteilte.

In Deutschland erhöhte sich die Zahl um 9,1 Prozent auf knapp 333.000 Autos. Bergab ging es in Großbritannien, wo knapp 184.000 Autos und damit 4,6 Prozent weniger verkauft wurden.

Die Autoindustrie in Großbritannien leidet schon seit mehr als zwei Jahren an Absatz-, Produktions- und Investitionseinbrüchen. Diese sind teils eigenen Versäumnissen aber auch durch das Gezerre um den Brexit geschuldet. 2018 rutschten die Autoverkäufe auf der Insel um rund 9 Prozent ab. Auch im laufenden Jahr fielen die Verkäufe auf der Insel bis einschließlich Mai weiter zurück.

Unter den deutschen Autokonzernen legte die BMW-Gruppe mit einem Plus von 8,8 Prozent auf 88.507 Pkw am stärksten zu. Daimler verzeichnete ein Plus von 0,4 Prozent, VW musste dagegen über alle Marken ein Minus von 2,1 Prozent auf gut 345.000 Fahrzeuge hinnehmen.