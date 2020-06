130.000 Jobs in der Autoindustrie in Gefahr

Was ist nur los mit unserer Regierung? Kaum war das Konjunkturprogramm veröffentlicht , feierten sich allen voran die SPD-Politiker, als hätten sie der deutschen Wirtschaft mindestens fünf Jahre Aufschwung gesichert. Und das aus rein machttaktischen Gesichtspunkten. Ohne inhaltliche Begründung. Dabei offenbart ein näherer Blick auf die Inhalte des Programms ein bedenkliches Defizit an industriepolitischer und wirtschaftlicher Kompetenz sowie Verantwortung. Jene, die eigentlich diese Kompetenz besitzen sollten, dringen offenbar nicht mehr durch.

Christian Malorny Christian Malorny ist Weltautochef der Unternehmensberatung Kearney.

Was ist passiert? Die Regierung hat die Ausgabe von (weiteren) 130 Milliarden Euro auf Kosten der Steuerzahler angekündigt, allen voran der jungen Generation. Sie verteilt geliehenes Geld. Die für viele Bürger persönlich schwere Wirtschaftskrise besteht weiter; und dass selbst in der CDU so mancher im Vorfeld des Konjunkturprogramms mit wirtschaftsfeindlichen Anmerkungen aufwartete, lässt auch für die Zukunft wenig Gutes erwarten.

Am deutlichsten wird die mangelnde industriepolitische Verantwortung und auch Kompetenz der Regierung am Beispiel der Autoindustrie. Nach Berechnungen von Kearney stehen in den nächsten 18 Monaten rund 15 Prozent der Arbeitsplätze in der deutschen Autoindustrie auf dem Spiel, das sind etwa 130.000 Jobs. Da bietet auch das Kurzarbeitergeld, dessen Verlängerung im Herbst 2020 beschlossen werden muss, auf Dauer keine Absicherung. Und da wird auch verständlich, dass die IG Metall auf Abstand zur SPD geht, wenn die Sozialdemokraten so auf Abstand zur Autobranche gehen.

Schon in der Finanzkrise 2009 kam es in der Autoindustrie im Vergleich zu anderen Industriebranchen zu einer überproportional hohen Anzahl an Insolvenzen. Die Branche ist stark mittelständisch geprägt; 55 Prozent der Unternehmen erwirtschaften nur bis zu 2 Millionen Euro Umsatz, weitere 32 Prozent zwischen 2 und 50 Millionen. Die 2009 beschlossene Abwrackprämie hat den Insolvenzdruck begrenzt und auf das übliche Maß zurückgeführt.

Ausgerechnet Deutschland macht es falsch

Der aktuelle Kampf um die Kaufprämie hat eine lange Vorgeschichte. Es begann im April 2016. Die Bundesregierung und die Automobilindustrie einigten sich damals darauf, dass Käufer eines Elektrofahrzeugs 4000 Euro Förderung erhalten. Schon damals nahm die Regierung nicht zur Kenntnis, dass eine solche Prämie nur dann wirklich wirkt, wenn klar ist, dass es sich um eine reine Anschubfinanzierung für eine neue, noch teure Technologie handelt - und dass sie diese Prämie auch gezielt wieder abschalten kann und wird.

In Ländern ohne Autoindustrie wie den immer wieder als Vorbild dargestellten Staaten Norwegen und Dänemark funktioniert das sehr einfach und ohne Verwerfungen. Deutschland allerdings hat eine Autoindustrie, die dann auch noch die weltweite Leitindustrie ist. Und ausgerechnet Deutschland macht es falsch. Die Bundesregierung spendiert den Kunden einfach immer mehr an Bonus, wenn sie nicht kaufen - und wundert sich, wenn die noch immer nicht wie gewünscht auf die Prämien anspringen.

14





Aber der Reihe nach: Theoretisch könnten und sollten Bundesregierung und Autoindustrie bei steigenden Verkaufszahlen und sinkenden Stückkosten von Elektroautos die Prämien senken und schließlich komplett einstellen. Bislang jedoch kann niemand verlässlich sagen, wie sich die Kosten für Batterien und erst recht die Kosten für Wasserstofftechnologie entwickeln werden.

Sicher ist nur: Elektroautos werden auch über die nächsten Jahre deutlich teurer sein als jene mit Verbrennungsmotor. Und der Bürger, dem die Politik eigentlich verpflichtet ist? Er kauft die Elektrofahrzeuge kaum, wartet auf eine funktionierende Ladeinfrastruktur, eine höhere Reichweite der Autos und vielleicht auch auf die nächste Erhöhung der Prämien oder Senkung der Steuern. Er entscheidet rational, statt einem ideologisch gewünschten Verhalten zu folgen.