Brexit-Übung auf der Autobahn M20 bei Ashford in Richtung London: Was tun, wenn am Hafen von Dover nichts mehr vorangeht?

Die europäischen Autobauer haben vor den Folgen eines ungeregelten EU-Austritts Großbritanniens gewarnt. Der Autoindustrie drohe im Falle eines sogenannten No-Deal-Brexits ein wirtschaftliches "Erdbeben", heißt es in einer heute veröffentlichten Stellungnahme von 23 europäischen Automobilverbänden.

Der Chef des Verbands der Automobilindustrie (VDA) Mattes warnte vor "erheblichen" Auswirkungen zusätzlicher bürokratischer Hürden auf die Automobilindustrie. Er forderte Großbritannien und die EU dazu auf, alle "notwendigen Schritte" einzuleiten, um einen "No-Deal-Brexit zu vermeiden".

In ihrer Erklärung warnen die Autobauer unter anderem vor Zöllen in Milliardenhöhe und deren Auswirkungen auf Verbraucher in Großbritannien sowie in den verbliebenen EU-Staaten.

la/dpa