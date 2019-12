Mit der Verkündung der Green Deal-Pläne der EU dürfte auch dem letzten Automanager klar geworden sein, dass er künftig besser auf Strom statt auf Benzin setzen sollte. 2020 wird wohl das Jahr des geistigen Abschieds vom Verbrennermotor werden - und für die deutsche Autoindustrie beginnt eine entscheidende Dekade.

Der weltweite Marktrückgang in der Automobilindustrie im Jahr 2019 fällt mit voraussichtlich 4 bis 5 Prozent etwas moderater aus als von den meisten Branchenanalysten prognostiziert. Das zweite Halbjahr kompensierte zumindest teilweise die drastischen Absatzeinbrüche der ersten sechs Monate. Trotzdem war 2019 aufgrund des Marktrückgangs und der massiven Investitionen in den beschleunigten Technologiewandel ein knochenhartes Jahr für die Automobilbranche.

Auch die stagnierenden bis einbrechenden Börsenkurse der Hersteller und Zulieferer sprechen Bände über den bevorstehenden Strukturbruch, den die von den Erfolgen der 10er-Jahre verwöhnte deutsche Schlüsselindustrie bei voraussichtlich auch künftig fallenden Erträgen bewältigen muss. Jetzt kommt es darauf an, wer den langfristigen Weitblick und die finanzielle wie strategische Kraft hat, den Wandel auch wirklich ins Rollen zu bringen.

Um einen Turnaround einzuleiten, sollten Automobilmanager im neuen Jahrzehnt drei strategische Hebel bedienen.

1. CO 2 -neutrale Mobilität - mit Hilfe von Elektro- und Wasserstoffautos

In den Köpfen der Generation Y und Z ist der Hebel bereits umgelegt. An Elektromobilität kommt künftig kein Hersteller mehr vorbei. Die Entscheider auf Hersteller- und Zuliefererseite müssen 2020 den Markthochlauf für reine Elektromodelle in der Entwicklung, Produktion und Vertrieb forcieren.

Spätestens in zehn bis 15 Jahren sollte auch elektrolytisch via Wind und Sonne hergestellter Wasserstoff als tatsächlich CO 2 -neutraler Kraftstoff marktreif sein und damit hohe marktstrategische Priorität für die Automobilkonzerne haben - im ersten Schritt für das Segment der schweren Langstrecken-Nutzfahrzeuge und im zweiten auch bei Pkws.

Derzeit sind japanische und koreanische Hersteller den europäischen und US-amerikanischen Unternehmen im Wettlauf um diese Zukunftstechnologie weit voraus. Sowohl Japan als auch Südkorea fördern die Entwicklung des grünen Wasserstoffantriebs mit erheblichen staatlichen Mitteln. Setzt auch noch China auf diesen Energieträger, dann sollten die Alarmglocken in den Strategie-, Forschungs- und Entwicklungsabteilungen in München, Stuttgart, Wolfsburg, Paris und Detroit läuten.

Deswegen gilt es nun abzuwägen, wie viel Geld und Ingenieurressourcen in Elektromobilität und Wasserstoffantriebe gesteckt werden soll. Auf dem Weg zu 100% CO 2 -neutraler Mobilität werden beide Antriebsarten - reine batterie- als auch wasserstoffbetriebene Fahrzeuge - eine zentrale Rolle spielen. Der Aufbau der notwendigen Versorgungsinfrastruktur ist gleichzeitig eine industriepolitische Prämisse.

2. Minimax-Prinzip bei Plattformen und Baukästen

Klar ist: Um in einem so fundamentalen Veränderungsprozess die Kosten im Griff zu behalten, müssen die Hersteller weiter an der maximalen Reduktion und optimalen Ausnutzung ihrer Plattformen und Baukästen schrauben. Nur so lassen sich neue Technologien und Antriebsformen rechtzeitig und kostengünstig in den verschiedenen Modellen umsetzen und vor allem zu akzeptablen Margen verkaufen. Künftig können die Originalausrüstungshersteller (Original Equipment Manufacturer, OEMs) nicht mehr jede Nische mit eigenen Plattformen bedienen.

Die wenigen müssen viel mehr leisten und sowohl für Verbrenner über Hybride bis hin zum rein batteriebetriebenen Fahrzeug eingesetzt werden. Um maximale Stückzahlen auf eine möglichst minimale Anzahl von Plattformen zu bringen, werden sowohl auf Hersteller- als auch auf Zuliefererseite weitere Kooperationen und Übernahmen notwendig.

3. Strategische Partnerschaften verhelfen zur überlebenskritischen Masse

Auf diesem Konsolidierungsweg der Automobilbranche waren die Zusammenschlüsse im zurückliegenden Jahr erst der Anfang. Schließlich kann es sich in der kommenden Phase massiver Unsicherheit und Investitionsbedarfs kaum ein Unternehmen erlauben, alleine im Wettbewerb zu stehen. Durch den Fokus auf alternative Antriebe, die Entwicklung autonomer sowie vernetzter Fahrzeuge und dem damit einhergehenden Anpassungsbedarf in der Produktion müssen Unternehmen ihre Wertschöpfungsketten und -systeme grundlegend neu ausrichten. Durch die strategische Partnersuche lassen sich überlebenswichtige neue Modelle kostengünstiger entwickeln bzw. produzieren.

FiatChrysler und PSA: Die Autoindustrie nach dem großen Deal

Wie kritisch die Wahl der richtigen Partner ist, zeigt sich an einer einfachen Faustregel: Um die notwendigen Skalenvorteile zu heben, müssen Volumenhersteller bis 2025 ein konzernweites Produktionsvolumen von mindestens 10 Mio. Fahrzeugen erreichen. Das entspricht einer Reduktion von den aktuell 15 internationalen Automobilkonzernen auf künftig wohl um die zehn Konglomerate. Dieser Konsolidierungsdruck geht an keinem Segment vorbei. Auch die deutschen Premiumhersteller benötigen Skalenvorteile, um alternative Antriebe sowie voll- und teilautonomes Fahren bei ihren margenstarken Limousinen zu implementieren. Reine Kostendisziplin und noch stärkere Daumenschrauben bei den Zulieferern werden dafür kaum ausreichen.

Ausblick: Greta, Green Deal und Klimapaket als Chance begreifen

Die Automobilindustrie hat den notwendigen Wandel viel zu lange als Bedrohung und nicht als Chance begriffen. Mit den neuen regulatorischen Vorgaben, dem rasant zunehmenden Druck, radikal CO 2 einzusparen, läuft vielen bisher zaudernden Marktteilnehmern die Zeit davon. Das bisher vorherrschende Kartell des Nichtstuns entpuppt sich zunehmend als strategische Sackgasse.

Auf dem Weg in die neue automobile Zeitrechnung wird es sowohl unter den Herstellern als auch den Zulieferern Gewinner, aber auch Verlierer geben. Die Herausforderung für die Vorstandsetagen der Automobilindustrie wird nun sein, selbstbewusst mit den bestehenden Unsicherheiten umzugehen und eine pro-aktive Transformation des Konzerns und einzelner Töchter voranzutreiben. Flexibilität und das Einstellen auf die skizzierten Technologie- und Marktszenarien ist ein wichtiger Bestandteil der Überlebensstrategie. Der Fokus auf die Chancen hilft sicher weiter als der angstvolle Blick auf die damit verbundenen Risiken.

Elmar Kades ist Global Co-Lead Automotive und Managing Director bei der Unternehmensberatung AlixPartners. Der Automobilexperte ist auf operative Restrukturierung, Effizienzsteigerungs- und Transformationsprogramme sowie Post-Merger-Integrationen spezialisiert. Vor AlixPartners war er beim Automobilzulieferer Knorr-Bremse als Chief Procurement Officer tätig.