Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Nissan und Renault auf eine Überkreuzbeteiligung in jeweils gleicher Höhe von 15 Prozent geeinigt. Im Rahmen dessen werde Renault seinen Anteil an Nissan von rund 43 auf 15 Prozent reduzieren und den 28-prozentigen-Anteil an dem japanischen Autohersteller an einen französischen Treuhänder übertragen, teilte Renault am Montag mit. Nissan kündigte an, sich an der Elektroauto-Tochter von Renault zu beteiligen.