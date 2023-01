Dabei hätten die Hersteller im vergangenen Jahr sicher noch deutlich mehr Autos verkaufen können, wenn die Produktion vor allem in der ersten Jahreshälfte nicht durch den Mangel bei wichtigen Vorprodukten wie Chips gebremst gewesen wäre. Die Gewinne der Autobauer hat die Chipkrise allerdings nicht sonderlich beeinträchtigt – in den Führungsetagen der Hersteller wurde einfach die Strategie geändert. Die knappen Halbleiter wurden bevorzugt in Premiumfahrzeuge eingebaut, bei denen die Gewinnmargen deutlich höher sind.