Die Furcht vor einem Wiederaufflammen des Handelskonflikts zwischen den USA und China hat die konjunktursensiblen Automobilaktien am Montag europaweit in den Keller geschickt. Der entsprechende Autosektorindex büßte mehr als 5 Prozent ein, fiel damit aber lediglich auf das Niveau von Ende April zurück. Hierzulande sackten die Aktien von Daimler Börsen-Chart zeigen unter den Schlusslichtern im deutschen Leitindex Dax um rund 7 Prozent auf 29,31 Euro ab. Für die Papiere von BMW Börsen-Chart zeigen ging es um mehr als 5 Prozent nach unten, die Aktien von Volkswagen Börsen-Chart zeigen büßten zuletzt rund 4 Prozent ein.

Händler verweisen auf eine zuletzt wieder verschärfte Rhetorik des US-Präsidenten Donald Trump in Richtung China wegen der Corona-Krise. Das habe Sorgen in puncto eines erneuten Hochkochens des Handelsstreits geweckt. US-Strafzölle auf Autos aus der Europäischen Union dürften die Branche hart treffen.

Zudem geht der Streit um eine Auto-Kaufprämie in Deutschland weiter. Eine Abwrackprämie wie 2009 wird von der Branche gewünscht, ist aber noch keineswegs in trockenen Tüchern.

An diesem Dienstag will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Herstellern beim Autogipfel im Kanzleramt über eine mögliche Prämie und die Bedingungen dafür beraten. Wie kommt die wichtigste Branche der deutschen Industrie, die für 800 000 Arbeitsplätze und zehn Prozent der heimischen Wirtschaftsleistung steht, wieder in Schwung?

Die Entscheidung für oder gegen eine Autokaufprämie sollte möglichst rasch fallen, da ist sich die Branche einig. "So bald als möglich" brauche die Autoindustrie Klarheit, ob die Nachfrage mit staatlicher Hilfe angekurbelt werden kann, sagte VW-Chef Herbert Diess.

Der Präsident des Zentralverbands des Kraftfahrzeuggewerbes (ZDK), Jürgen Karpinski, erinnerte an die Hängepartie bei den 6000-Euro-Kaufprämien für Elektroautos Anfang des Jahres: Die Interessenten hätten abgewartet und Käufe monatelang hinausgezögert. VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh forderte eine Kaufprämie für Elektro-, Benzin- und Dieselautos. Und nicht nur für Neuwagen, sondern auch für junge Gebrauchte.

Da ist er sich mit dem Autohandel einig, der fürchtet, dass sonst Zehntausende Fahrzeuge in seinen Höfen über Nacht wertlos werden. Eine Prämie sollte "auch moderne Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor umfassen", sagte VW-Vorstandsmitglied Ralf Brandstätter. Nur breit angelegte Hilfen stützten Nachfrage und Produktion, mahnte die Präsidentin des Autobranchenverbands VDA, Hildegard Müller. Und auch Daimler-Chef Ola Källenius will eine pauschale Lösung, so einfach wie möglich und für alle Segmente.

Der Chef der sogenannten Wirtschaftsweisen, Lars Feld, sagte dem "Business Insider" klipp und klar, was er davon hält: "Nichts. Prämien für E-Autos gibt es schon. Autos mit Verbrennungsmotor zu fördern, hat im Sinne des Klimaschutzes keine Priorität." Gegen unterbrochene Lieferketten helfe eine Kaufprämie auch nicht. Auch das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) und das Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) lehnen die Prämie ab. Professor Stefan Koorths vom IfW sagte in der ARD-"Phoenix-Runde", solche kleinteiligen Staatseingriffe seien auch ordnungspolitisch falsch: "Abwrackprämie hier, Mehrwertsteuersenkung dort, und der Dritte bekommt einen Konsumgutschein." Es sei zudem obszön, Geld auszugeben, damit Güter vernichtet werden.

la/dpa/reuters