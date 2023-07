Konkurrent Volkswagen (VW) hat dagegen Einbußen erlitten. In den drei Monaten seien 76.934 Fahrzeuge der Marke VW ausgeliefert worden, teilte der Wolfsburger Autobauer mit. Das war ein Rückgang um 1,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das US-Geschäft des Autobauers kriselt schon länger. VW-Chef Oliver Blume (55) will mit Milliarden-Investitionen gegensteuern. In den USA baut Volkswagen ein neues Werk, in dem Scout-Pick-ups gebaut werden sollen und in Kanada eine Gigafabrik, um dort künftig Batteriezellen zu produzieren. Bis 2030 soll sich der US-Marktanteil des Konzerns so von derzeit gut 5 auf dann mindestens 10 Prozent steigern.