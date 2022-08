Hinterherfahren verboten Wie Audi ab 2026 die Formel 1 aufmischen will

Mit Motoren aus Neuburg an der Donau steigt Audi 2026 in die Formel 1 ein. Wer der Favorit als Rennstallpartner der VW-Tochter ist und wie sehr sie in Ingolstadt fürchten, von der neuen Porsche-Macht bei Volkswagen ausgebremst zu werden.