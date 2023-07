Probleme mit dem China-Geschäft

Audi fährt im China-Geschäft der Konkurrenz mit Abstand hinterher. Der scheidende Audi-Chef Markus Duesmann (54) sagte zuletzt, dass derzeit die für die chinesischen Bedürfnisse passenden Fahrzeuge am Markt fehlten. Zugleich kündigte er an, einige elektrische Modelle dort früher zu lokalisieren als ursprünglich geplant.

Derzeit baut Audi zusammen mit FAW ein Werk in Changchun, in dem ab Ende 2024 Fahrzeuge auf der PPE-Plattform produziert werden sollen. Zudem verkauft Audi in China den elektrischen Q4. Der neu ernannte Chef Gernot Döllner (54) will die Modelloffensive entschlacken und das Tempo in den USA und China erhöhen . Duesmann wird bis September im Amt sitzen.