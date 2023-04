Audi-Diesel-Strafprozess Was ist Rupert Stadler eine Bewährungsstrafe wert?

Und der ehemalige Audi-Chef? Rupert Stadler (60) hat bislang wie zuvor Hatz sämtliche Vorwürfe der Staatsanwaltschaft bestritten. Nach dem in Aussicht gestellten Angebot des Landgerichts München, bei einem Geständnis und einer Zahlung von 1,1 Millionen Euro es bei einer Bewährungsstrafe zu belassen, muss sich Stadler nun bis zum 3. Mai entscheiden. So viel Bedenkzeit wünschen sich Stadler, seine Verteidiger und auch die anklagende Staatsanwaltschaft, erklärte der Vorsitzende Richter Stefan Weickert am Mittwoch und erneuerte damit den möglichen Deal noch einmal.