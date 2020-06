Die Töne aus der Autoindustrie sind skeptisch in den Tagen der Corona-Krise. Elmar Degenhart, Chef des Zulieferers Continental, warnt vor Milliardenverlusten im zweiten Quartal und davor, dass die Erholung in Europa am langsamsten verlaufen wird. Der Münchener Autohersteller BMW hat gerade bestätigt, dass er Tausende Stellen streichen wird.

Die Prognosen, die der Premiumhersteller Audi dagegen jetzt veröffentlicht hat, zeichnen ein anderes Bild. Der neue Audi-Chef Markus Duesmann, frisch angetreten am 1. April, plant einen schnellen Aufschwung.

2020 geht das Ergebnis coronabedingt zwar nach unten. Das Unternehmen erwartet den Prognosen zufolge, in diesem Jahr rund 1,6 Millionen Autos zu verkaufen. Das wären gut 10 Prozent weniger als 2019. Aber Duesmann gibt das Jahr nicht verloren. Die Umsatzrendite will er auf 3,3 Prozent halten (Ebit). Sein Vorgänger Bram Schot hatte 2019 8,1 Prozent erreicht.

2021 soll Audi 4,2 Milliarden Euro Gewinn einfahren

2021 will Duesmann dann wieder 4,2 Milliarden Euro operativen Gewinn einfahren, schon 2022 mehr als 2019 vor der Krise und 2023 6 Milliarden Euro. Die Umsatzrendite läge dann mit 9,2 Prozent wieder auf dem 2019 vorausgesagten Vor-Corona-Kurs. 2024 und 2025 ginge die Marge dann, bedingt unter anderem durch den steigenden Anteil der weniger profitablen Elektroautos, wieder leicht zurück. Audi hat sich für die operative Umsatzrendite einen Zielkorridor von 9 bis 11 Prozent vorgenommen.

Die Zahlen stehen in einem Bericht, den Audi mit der Einladung für die Hauptversammlung vorgelegt hat. Volkswagen gehören 99,6 Prozent der Audi-Anteile, das Unternehmen will jetzt die restlichen Aktionäre per Squeeze-Out-Verfahren auskaufen. Der "Transfer Report" liefert eine Art Bewertungsgrundlage für den für die Aktien gebotenen Preis. Die Zahlen basieren dem Bericht zufolge im wesentlichen auf den Beschlüssen einer Vorstandssitzung am 20. April 2020. Die meisten anderen Autounternehmen hatten zuletzt keine Prognosen abgegeben, weil ihnen die Lage in der Corona-Krise zu unsicher schien.

Laut Plan sollen 10.000 Stellen wegfallen

Duesmann und seine Strategen erwarten, dass Audi in den kommenden Jahren Marktanteile gewinnt. Die Ingolstädter Volkswagen-Tochter rechnet mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 4,1 Prozent. Audi würde 2025 rund 2,1 Millionen Autos verkaufen.

Ermöglicht werden soll die schnelle Erholung unter anderem durch den Abbau von rund 10.000 Stellen bis 2029. Dieses Projekt "Audi Zukunft" soll insgesamt sechs Milliarden Euro einsparen. Auch bei Forschung und Entwicklung wollen Duesmann und der Vorstand sparen. Der Anteil am Umsatz soll von 7,9 Prozent 2019 auf 4,9 Prozent 2025 fallen. Die Quote sinke auch deshalb, weil ein Teil der Software-Entwicklung künftig von der Tochter Car Software Org übernommen wird.

Ein schon 2018 gestartete Ergebnisprogramm, über das zusammengenommen Verbesserungen um 15 Milliarden Euro erreicht werden sollen, wird sich erst verspätet voll auswirken. Die Corona-Krise führe zu den Verzögerungen, heißt es in dem Bericht.