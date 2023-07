Auf Halbjahressicht legte der Absatz, bei dem auch die Marken Bentley und Lamborghini mitgezählt werden, vor allem in Europa mit 24 Prozent und in den USA mit 30 Prozent zu. Der wichtige chinesische Markt schwächelte dagegen mit einem Plus von lediglich 2 Prozent, nachdem schon das vergangene Jahr dort problematisch gewesen war. Auch VW, die Kernmarke des Volkswagen-Konzerns, gerät massiv in Rückstand in China . Volkswagen kappte sogar seine Absatzprognose.