Der neue Audi-Chef und Volkswagen-Entwicklungsvorstand Markus Duesmann übernimmt sechs Wochen nach seinem Amtsantritt weitere Kompetenzen bei Audi Börsen-Chart zeigen. Der Vertraute von Konzernchef Herbert Diess führt künftig auch das Geschäft in China, dem größten Markt der Premiummarke, wie Audi am Freitag mitteilte.

Bisher lag das China-Geschäft des Ingolstädter Autobauers in der Verantwortung des Finanzressorts, das seit kurzem vom früheren VW-Finanzvorstand Arno Antlitz geleitet wird. Der im März von VW zu Audi geschickte Finanzchef soll sich nun "stärker auf die finanzielle Steuerung fokussieren und Kosten sowie Ertragskraft optimieren", wie das Unternehmen mitteilte.

Duesmann übernimmt auch Audi-Entwicklungsressort

Bereits am Vorabend hatte Audi mitgeteilt, dass Duesmann künftig auch das Audi-Entwicklungsressort leitet. Diess hat ihm bereits im Markenverbund des VW-Konzerns die Verantwortung für Forschung und Entwicklung übertragen. Der bisherige Audi-Entwicklungsvorstand Hans-Joachim Rothenpieler (62) geht in den Ruhestand.

"Duesmann wird das Entwicklungsressort der Premiummarke neu ausrichten und dabei einen besonderen Fokus auf Prozessqualität legen", kündigte Audi an. Volkswagen-Konzernchef und Audi-Aufsichtsratschef Diess erklärte, Duesmann solle die Transformation der Konzerntochter beschleunigen und ihren Anspruch "Vorsprung durch Technik" untermauern.

Neuaufstellung der Baureihen

Bei Audi soll jetzt ein neu geschaffener Geschäftsbereich die Baureihen mit 65 Modellen und das Projekthaus Premium Platform Electric (PPE) führen. Duesmann leitet als Entwicklungsvorstand das neue Ressort in Personalunion. "Diese Neuaufstellung stärkt das Fahrzeugprojektgeschäft und die strategische Bedeutung der Baureihen. Damit legen wir im Unternehmen einen noch stärkeren Fokus auf unsere Produkte", sagte Duesmann.

Damit geht das Stühlerücken in der Chefetage des krisengeschüttelten Oberklasseherstellers aus Ingolstadt weiter. Duesmann, der wie Diess vom Rivalen BMW kommt, hat im April Bram Schot an der Audi-Spitze abgelöst und verantwortet zudem die technische Entwicklung des gesamten Volkswagen-Konzerns. Schot war nach dem Rücktritt des langjährigen Firmenchefs Rupert Stadler im Dieselskandal in die Bresche gesprungen und trimmte Audi mit massiven Stellenabbauplänen auf Effizienz, bevor das Unternehmen wie die gesamte Branche von der Corona-Krise erfasst wurde.

Der Volkswagen-Dieselskandal, in dem Audi mit seiner Motorenentwicklung eine zentrale Rolle spielt, hat in den vergangenen Jahren mehrere Audi-Entwicklungschefs und zahlreiche Ingenieure den Job gekostet. Dem langjährigen Volkswagen-Manager Rothenpieler, der im Sommer 63 Jahre alt wird, fiel die Aufgabe zu, das verbliebene Entwicklungsteam bei dem verunsicherten süddeutschen Autobauer wieder aufzurichten. Zuletzt wechselte Volkswagen bei Audi auch eine Reihe weiterer Vorstände aus.

mg/reuters und dpa