12





Der kriselnde britische Luxusautobauer Aston Martin hat wie erwartet den Mercedes-Manager Tobias Moers zum neuen Vorstandschef berufen. Moers soll den Konzern ab dem ersten August übernehmen, der bisherige Amtsinhaber Andy Palmer scheidet sofort aus dem Unternehmen aus, wie Aston Martin am Dienstag in Gaydon mitteilte.

Aston Martin fuhr schon vor der Covid-19-Pandemie Verluste ein und leidet unter hohen Kosten und schwachen Verkäufen. Die "Financial Times" hatte bereits am Sonntagabend über den bevorstehenden Schritt an der Spitze berichtet.

Der 54-Jährige Moers leitet AMG seit Oktober 2013. Unter seiner Führung entwickelte sich AMG vom reinen Mercedes-Haustuner in Richtung einer von der Konzernmutter unabhängigeren High-Performance Marke. Moers verantwortete etwa den GT, ein von AMG eigenständig entwickelter Gran-Turismo-Sportwagen, der seit 2018 auch in viertüriger Variante verkauft wird.

Palmer war seit 2014 bei Aston Martin und schaffte es anfangs, das Geschäft des maroden Autobauerswiederzubeleben. Seit dem Börsengang 2018 geht es jedoch wieder abwärts. Sinkende Verkaufszahlen und hohe Investitionen in den neuen Geländewagen DBX sorgten dafür, dass im abgelaufenen Jahr ein Verlust vor Steuern von 104 Millionen Pfund (umgerechnet rund 123 Millionen Euro) zu Buche stand. Im Jahr zuvor hatte der mit Ferrari und Porsche Börsen-Chart zeigen konkurrierende britische Hersteller einen Vorsteuerverlust von 68 Millionen Pfund ausgewiesen.

Aktienkurs auf Talfahrt

Der britische Autohersteller braucht somit dringend Geld. Im Januar hatte der Hersteller des legendären James-Bond-Autos eine Finanzspritze in Höhe von 540 Millionen Pfund von einem Konsortium um den kanadischen Formel-1-Milliardär Lawrence Stroll erhalten, der nun auch dem Verwaltungsrat vorsteht. Im Februar besorgte sich das Unternehmen dann über eine Kapitalerhöhung zusätzliches Geld. Im Aprilstieg dann auch der Schweizer Milliardär Ernesto Bertarelli mit 3,4 Prozent ein und stütze das Unternehmen somit mit weiteren 8,06 Milliarden Dollar.

Die Corona-Krise hat die Probleme des Unternehmens nun aber wieder verschärft. Wegen des Stillstands der Produktion und rapide schrumpfender Verkaufszahlen hatte sich der Vorsteuerverlust im Auftaktquartal deutlich ausgeweitet. Daimler Börsen-Chart zeigen ist mit fünf Prozent an Aston Martin beteiligt und beliefert das Unternehmen mit Mercedes-AMG-Motoren.

Der Aktienkurs von Aston Martin Börsen-Chart zeigen ist seit dem Börsengang im Oktober 2018 auf rasanter Talfahrt. Ursprünglich waren die Papiere für 1900 Pence an die Börse gebracht worden - wegen Kapitalmaßnahmen ist das nur bedingt mit dem aktuellen Kurs von gut 35 Pence zu vergleichen. Doch der Abschwung ist auch so beträchtlich. Am Montag war die Börse in London wegen eines Feiertags geschlossen, so dass es bisher noch keine Reaktion auf den Abgang gibt.

Bis Moers seinen Dienst antritt, unterstützt Produktionschef Keith Stanton Verwaltungsratschef Stroll bei der Leitung von Aston Martin. Moers habe in seiner Karriere bei der Daimler-Tochter die Produktpalette ausgebaut, die Marke gestärkt und die Profitabilität erhöht, sagte Stroll.

mg/dpa-afx