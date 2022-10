Stattdessen werde die VW-eigene Transportersparte, in der die Entwicklung des autonomen Fahrens gebündelt ist, die Kooperation mit einem anderen Partner ausbauen, so das Unternehmen. Dieser solle in Kürze bekannt geben werden. Am Ziel, ab 2025 in Hamburg über die Tochter Moia selbstfahrende Taxifahrten anzubieten, halte man fest. Bei der individuellen Mobilität treibe die Software-Tochter Cariad die Entwicklung mit Bosch voran, erklärte das Unternehmen weiter. Als Partner für China hatte Volkswagen unlängst Horizon Robotics bekannt gegeben. Allerdings kämpfte man gerade bei Cariad in den vergangenen Monaten mit erheblichen Problemen, die sich auch von Blume nicht so leicht lösen lassen.