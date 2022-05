Durchbruch bei VW-Beteiligung Robo-Autos von Argo AI ohne Sicherheitsfahrer unterwegs

Der Roboterautohersteller Argo AI hat in den US-Städten Miami (Florida), Austin (Texas) und Washington mit der Erprobung fahrerloser Autos begonnen. "Argo AI ist das erste Unternehmen, dass Autos in Großstädten während der Hauptverkehrszeit ohne Sicherheitsfahrer auf die Straße bringt", sagte Argo-Chef Bryan Salesky der Nachrichtenagentur " Bloomberg ". Nur auf dem Beifahrersitz befinde sich noch eine Person, die das Fahrzeug im Notfall anhalten kann.

Das erste Unternehmen, das vollständig fahrerlose Fahrzeuge in den Straßenverkehr bringt, ist Argo allerdings nicht. In Vororten von Phoenix in Arizona betreibt die Ausgründung der Google-Mutter Alphabet, Waymo, bereits den weltweit ersten autonomen Robo-Taxiservice. Auch das von Ford unterstützte Start-up Cruise arbeitet an einem entsprechenden System. Die Tests könnten allerdings die schwierigsten für diese Technologie sein, heißt es in dem Bloomberg-Bericht. Denn bisher seien die fahrerlosen Autos überwiegend nachts unterwegs gewesen, wenn wenig auf der Straße los sei.