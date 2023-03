Mit ihrer Neugründung jetzt überrascht Salesky gleich auf mehreren Ebenen: zum einen aufgrund des Marktumfelds, zum anderen beim Timing.

Neue Geldgeber schwimmen gegen den Strom

Seine neuen Geldgeber schwimmen gegen den Strom. Sie pumpen Geld in eine Technologie, bei der viele andere Investoren ihr Investment momentan eher zurückziehen. Nach dem Flop von Argo AI ist die Skepsis in der Branche groß , dass das Geschäft mit autonomen Fahren jemals profitabel werden könnte. Mehr als 70 Milliarden Dollar sind nach Berechnungen der Beratungsfirma McKinsey zuletzt in dessen Entwicklung geflossen.

Der gesamte Kapitaleinsatz könnte bald verbrannt sein, fürchten Autohersteller und Investoren. Marktführer Cruise, an dem Autobauer GM mehrheitlich beteiligt ist, verbrannte allein 2022 gut zwei Milliarden Dollar. So flohen einige in den vergangenen Monaten aus Aktien von Rivalen wie Aurora , deren Kurs binnen sechs Monaten rund die Hälfte an Wert verloren hat.