Umsatz von vier Milliarden Euro erwartet

Den ersten größeren Deal kann Klein nun vermelden. ZF Chassis Modules fügt Achs-Komponenten mit Bauteilen wie Bremsen und ganzen Antriebssystemen zusammen und liefert diese an die Bänder. Die eigenen Fabriken in 25 Ländern wie China, Südafrika oder Mexiko liegen deshalb meist direkt neben oder in der Nähe von Werken der Autobauer. Diese lagern damit einen Teil der Wertschöpfung an den Zulieferer aus. Mit 3300 Mitarbeitern – davon nur 100 am Firmensitz in Dielingen bei Osnabrück – erwartet die Sparte in diesem Jahr einen Umsatz von gut vier Milliarden Euro. Das sind rund neun Prozent des ZF-Konzernumsatzes.