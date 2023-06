Die Branche steckt in einer schweren Krise. Während die Autobauer Rekordgewinne einfahren und angesichts der Transformation in Richtung Elektromobilität die Produktion von Batterien oder Elektromotoren selbst in die Hand nehmen, stehen viele Zulieferer mit dem Rücken zur Wand. So droht auch bei dem deutschen Zulieferer ZF Friedrichshafen ein massiver Stellenabbau, die Betriebsratschefs von ZF, Bosch und Mahle wollten vor gut einer Woche deshalb bei einem Termin im Kanzleramt Bundeskanzler Olaf Scholz (64; SPD) um Hilfe bitten.