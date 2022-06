Autohersteller haben in der Europäischen Union (EU) auch im Mai deutlich weniger Fahrzeuge abgesetzt als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Neuzulassungen sank um 11,2 Prozent auf 791.546 Stück, wie der Branchenverband Acea am Donnerstag in Brüssel mitteilte.