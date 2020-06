Im Zuge der Corona-Krise haben die Lastwagenbauer im Mai EU-weit 44,5 Prozent weniger Fahrzeuge abgesetzt. Das ist ein kleiner Lichtblick gegenüber April. Doch glaubt man den Prognosen, bleibt das Geschäft extrem schwierig. Experten erwarten auf Jahressicht ein Minus von bis zu 50 Prozent.

Der europäische Nutzfahrzeugmarkt ist wegen der Corona-Krise auch im Mai eingebrochen. Allerdings fiel das Minus aufgrund der Lockerungen in zahlreichen Ländern geringer aus als noch im April, als die Nachfrage besonders stark abgesackt war. Insgesamt wurden in der Europäischen Union (EU) 109.431 Nutzfahrzeuge zugelassen und damit 44,4 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, wie der Branchenverband Acea am Mittwoch in Brüssel mitteilte.

Im April waren die Zulassungszahlen sogar um rund zwei Drittel abgesackt, da wegen der strikten Maßnahmen gegen das Virus etliche Händler ihre Türen den ganzen Monat über schließen mussten. Nun war das Minus zwar kleiner, aber dennoch waren alle Nutzfahrzeugsegmente weiterhin stark von den Corona-Folgen betroffen.

So verzeichneten die vier größten Märkte Spanien, Frankreich, Italien und Deutschland im Mai laut Mitteilung Einbußen im klar zweistelligen Prozentbereich. Am deutlichsten fiel der Rückgang in Spanien (minus 59,0 Prozent) aus, gefolgt von Deutschland (minus 47,9 Prozent). Auch die wie Spanien schwer von der Covid-19-Pandemie gebeutelten Länder Italien (minus 36,5 Prozent) und Frankreich (-35,0 Prozent) mussten erneut empfindliche Einbußen hinnehmen.

In den ersten fünf Monaten des Jahres lag das Minus bei den EU-Neuzulassungen den Angaben zufolge bei 36,7 Prozent, insgesamt wurden 583.238 Nutzfahrzeuge zugelassen. Alle 27 Märkte hätten im bisherigen Jahresverlauf zweistellige Rückgänge verzeichnet, hieß es weiter. Besonders groß fiel das Minus in Litauen (minus 55,7) und Spanien (minus 49,3 Prozent) aus.

Wyman erwartet Absatzminus von 30 bis 50 Prozent EU-weit in 2020

Folgte man den Prognosen der Berater von Oliver Wyman, haben die Nutzfahrzeughersteller das Schlimmste noch nicht überstanden. Die Experten prognostizierten Ende April für das zweite Quartal ein Minus von 67 Prozent auf dem europäischen Markt, während die Produktion schwerer Nutzfahrzeuge in den USA geschätzt lediglich um ein Drittel abfallen werde.

Auch danach dürfte die Produktions- und folglich ebenso die Absatzzahlen nicht schnell wieder ansteigen, warnen die Berater. Zwar sinkt die Mehrwertsteuer ab 1. Juli bis Ende des Jahres auf 16 Prozent, doch ist das bei Unternehmen ohnehin nur ein durchlaufender Posten. Auch gibt es bei schweren Nutzfahrzeugen keine Kaufprämie wie sie im Pkw-Bereich zumindest für Elektroautos auf 6000 Euro erhöht wird .

In einem optimistischen Post-Corona-Szenario erwarten die Berater einen Rückgang des LkW-Absatzes von 30 Prozent im laufenden Jahr gegenüber 2019 und 2021 noch ein Minus von rund 21 Prozent. Sollte die Eindämmung der Pandemie aber ein halbes Jahr oder gar ein ganzes Jahr dauern - nicht wenige fürchten eine zweite Corona-Welle im Herbst - wird die Lkw-Nachfrage EU-weit 2020 um knapp die Hälfte einbrechen. 2021 würden dann im Vergleich zu 2019 um 37 Prozent weniger Trucks in der EU verkauft.

rei mit dpa