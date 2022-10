Der Automarkt in der EU bleibt für Hersteller ein schwieriges Terrain. Zwar gab es im September im Jahresvergleich einen Anstieg der Pkw-Neuzulassungen um 9,6 Prozent auf 787.870 Fahrzeuge und damit das zweite Monatsplus in Folge, teilte der europäische Herstellerverband Acea am Dienstag in Brüssel mit .