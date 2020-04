Autoabsatz in der EU bricht um 55 Prozent ein

Verschiffung von Autos für den Export: Doch der Absatz der Autobauer in Europa ist im März durch die Folgen der Corona-Krise drastisch eingebrochen - in Italien gar um 85 Prozent

Der Automarkt in der Europäischen Union ist wegen der Corona-Krise um mehr als die Hälfte geschrumpft. Im März kamen mit rund 567.000 Fahrzeugen 55 Prozent weniger Neuwagen auf die Straßen als vor Jahresfrist, wie der Herstellerverband ACEA am Freitag in Brüssel mitteilte.

Grund waren die Einschränkungen des öffentlichen Lebens zur Eindämmung der Virus-Pandemie, durch die der Autohandel zum Erliegen kam. Außerdem hielten die Autobauer die Bänder Mitte März an, um die Mitarbeiter vor Ansteckung zu schützen.

Am stärksten war der Absatzrückgang mit minus 85 Prozent in Italien, gefolgt von minus 72 Prozent in Frankreich und Spanien mit minus 69 Prozent.

In Deutschland betrug das Minus der Neuzulassungen rund 38 Prozent. Alle in der ACEA-Statistik geführten Marken verbuchten ein Verkaufsminus. Seit Jahresbeginn schrumpfte die Pkw-Nachfrage EU-weit um ein Viertel auf knapp 2,5 Millionen Fahrzeuge.

Wegen der Folgen der Corona-Krise wie Fabrikschließungen, ohnehin sinkender Absatzzahlen infolge geringerer Nachfrage und Überkapazitäten in deutschen Werken sowie der Umstellung der Produktion auf Elektroautos stehen die deutschen Autobauer nun vor enormen Herausforderungen. Experten sagen der mit wichtigsten Industrie in Deutschland den Verlust von bis zu 100.000 Jobs voraus.

Auto-Branchenkenner Ferdinand Dudenhöffer prognostiziert für das laufende Jahr ein Nachfrage-Minus von 15 Prozent. Nach den Erfahrungen aus der Finanzmarktkrise werde der Aufholprozess mehr als zehn Jahre dauern, schrieb der an der Universität St. Gallen tätige Professor kürzlich in einer Studie.

rei mit Reuters