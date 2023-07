Im Anlegerverfahren gegen den Volkswagen-Konzern und die Dachholding Porsche SE wegen des Dieselskandals soll es eine umfangreiche Beweisaufnahme mit vielen Fragen an die frühere Führungsetage des Autobauers geben. Das Oberlandesgericht Braunschweig verkündete am Freitag einen entsprechenden Beweisbeschluss in dem Mammutverfahren. Demnach will das Gericht 86 Zeugen hören und eine Vielzahl an Dokumenten sichten.