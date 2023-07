In dem neuen Ladenetz sollen die beiden wichtigsten Ladestandards CCS und NACS unterstützt werden. Stellantis-Chef Carlos Tavares (64) betonte, dass ein leistungsfähiges Ladenetz für alle verfügbar sein sollte – "unter den gleichen Bedingungen – und gemeinsam mit einer Win-Win-Einstellung aufgebaut werden". Die neuen Ladestationen sollen ähnlich wie derzeit die Tankstellen gestaltet werden – mit einer Überdachung, Gastronomie, Toiletten und Einzelhandelsflächen. Sie sollen zunächst in Großstädten und an den wichtigsten Reiserouten in den USA entstehen.

Die Allianz tritt nicht nur gegen Tesla und "Electrify America", sondern auch gegen die Ladestationen von ChargePoint und EVGo an. Die US-Regierung hat sich bis 2030 den Bau von 500.000 öffentlichen Ladestationen zum Ziel gesetzt – das sind fast viermal so viele wie derzeit in Betrieb sind.