Der große Mangel Wirtschaft und Verbraucher in der Engpassfalle

Handwerker, Halbleiter, Handelswaren ... an vielen Stellen sitzen Konsumenten und Unternehmen auf dem Trockenen. Die Engpässe treiben zusätzlich die Preise. Wo macht der Mangel am meisten Probleme? Wie lange hält er noch an?