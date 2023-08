Aurubis hatte im Juni erklärt, dass Staatsanwaltschaft und Polizei dabei auch gegen aktive und ehemalige Mitarbeiter des Unternehmens sowie gegen Mitarbeiter von Fremdfirmen ermittelten, die Zugang zum Firmengelände hatten und sich dort gut auskannten. Die Beschuldigten und weitere, noch unbekannte Mittäter sollen in unterschiedlicher Tatbeteiligung "mehrere Tonnen" edelmetallhaltige Nebenprodukte der Kupferproduktion vom Firmengelände gestohlen haben, so die Staatsanwaltschaft. Mit dem Verkauf der Metalle sollen die Täter über einen Zeitraum von mehreren Jahren bis zu 20 Millionen Euro erbeutet haben, so die Annahme.