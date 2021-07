Aufspaltung des Autobauers steht bevor Aus Daimler werden Mercedes-Benz und Daimler Truck

Daimler hat den Weg für seine Aufspaltung in zwei börsennotierte Unternehmen geebnet: Mercedes-Benz und Daimler Truck. An der Truck Holding AG will Daimler 35 Prozent behalten. Auch der Aufsichtsrat von Daimler Truck steht bereits fest. Die Aktionäre sollen im Oktober zustimmen.