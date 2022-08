Mit einem neu entwickelten Hybridantrieb mischt Audi ab der Saison 2026 wieder in der Königsklasse des Motorsports mit. Damit entsteht erstmals seit einem Jahrzehnt wieder ein Formel-1-Antrieb in Deutschland, und zwar am Audi Sport-Standort in Neuburg an der Donau. Das neue Reglement der Formel 1, künftig mehr Wert auf Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz zu legen, sei ein wichtiger Faktor für den Einstieg gewesen, teilte Audi bei einer Pressekonferenz am Rande des Großen Preises von Belgien in Spa mit.