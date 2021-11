Möglicher Einstieg in Formel 1 Audi an Sportwagenbauer McLaren interessiert

Über einen möglichen Einstieg der VW-Töchter Audi und Porsche in den Formel-1-Rennzirkus wird bereits länger spekuliert. Diese Spekulation wird nun durch einen Medienbericht angeheizt, Audi habe Interesse an dem britischen Sportwagenbauer McLaren. McLaren ist seit 1966 mit einem Team in der Formel 1 vertreten.