Die Zusicherungen von Aufsichtsbehörden haben in der Vergangenheit allerdings nicht immer ausgereicht, um Unternehmen vor teuren Klagen wegen möglicherweise krebserregender Eigenschaften zu schützen. Bestes Beispiel ist der Bayer-Konzern, der in den USA nach wie vor in einen langwierigen Rechtsstreit verwickelt ist, seit er den Saatguthersteller Monsanto übernommen hat. Grund ist die möglicherweise krebserregende Wirkung des Unkrautvernichters Roundup. Bayer behauptet, das Produkt sei sicher und die wissenschaftliche Forschung unterstütze diese Ansicht. Die US-Umweltschutzbehörde erklärte, es gebe keine besorgniserregenden Risiken für die menschliche Gesundheit.

Im Falle von Aspartam hat die IARC ihre Entscheidung auf Basis von drei Studien an Menschen in den USA und Europa getroffen, die auf einen Zusammenhang zwischen Leberkrebs und dem Konsum von Süßstoffen hinweisen. Die erste dieser Studien wurde 2016 veröffentlicht. Laut IARC waren begrenzte Beweise aus früheren Tierstudien ebenfalls ein Faktor, obwohl die fraglichen Studien umstritten sind. Wissenschaftler, die nicht an den Überprüfungen beteiligt waren, erklärten, es gebe nur begrenzte Beweise für einen Zusammenhang zwischen Aspartam und Krebs.

"Insgesamt steht die Bewertung der IARC auf eher schwachen Beinen, dies wird aber auch durch den Hinweis auf eine begrenzte Evidenz eingeräumt", urteilte der Ernährungswissenschaftler Jürgen König von der Universität Wien. Stefan Kabisch, Studienarzt in der Klinik für Endokrinologie und Stoffwechselmedizin an der Berliner Charite, hofft, "dass die neue Einstufung besonnen aufgenommen wird und Konsumenten nicht dazu bringt, von Süßstoffen auf Zucker umzusteigen." Es gebe keinen soliden Grund, Süßstoffe aktiv zu vermeiden, aber auch keinen Grund, Süßstoffe aktiv zu empfehlen. "Der Nutzen ist gering, der Schaden nicht klar nachweisbar", so Kabisch.