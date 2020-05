Der Einstieg des Staates bei der Lufthansa steht nun offenbar unmittelbar bevor. Nachdem schon Ende vergangener Woche Meldungen die Runde machten, wonach das Hilfspaket weitgehend in trockenen Tüchern sei, meldet die Nachrichtenagentur dpa am Montagmittag, die Bundesregierung und das Lufthansa-Management hätten sich grundsätzlich geeinigt.

Die Aktie der Lufthansa stieg angesichts dieser erneuten Erfolgsmeldung aus den Verhandlungskreisen spontan um mehr als 6 Prozent. Zustimmen müssten aber noch der Lenkungsausschuss des staatlichen Wirtschaftsstabilisierungsfonds, die Gremien der Lufthansa sowie die EU-Kommission, so die dpa. Die Einigung sei "im Rahmen" des von der Bundesregierung vorgesehenen Rettungsplans, hieß es demnach in Regierungskreisen.

Dass sich die Einigung auf ein Hilfspaket nun schon seit Tagen hinzieht, obwohl allem Anschein nach das Grundkonzept längst steht, liegt nach Informationen von manager magazin an Vorbehalten bei der Europäischen Union in Brüssel. Die EU betrachte die geplante Staatshilfe für die Lufthansa als "M&A-Thema", sagte eine mit dem Stand der Verhandlungen vertraute Person. Dabei steht "M&A" für "Mergers & Akquisitions", also Fusionen und Übernahmen: Weil ein neuer, starker Aktionär ins Unternehmen komme, sei die Lufthansa aufgefordert, Zugeständnisse etwa bei Strecken, der Anzahl der betriebenen Flugzeuge oder sogenannten Slots, also Start- und Landerechten auf Flughäfen, zu machen. Die schwierige Lage der Lufthansa Börsen-Chart zeigen dürften derartige Zugeständnisse nicht gerade einfacher machen.

Zuvor hatte auch das "Handelsblatt" sowie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, die Einigung zwischen Berlin und der Lufthansa werde durch Bedenken in Brüssel gebremst.

Kommentar zum Staatseinstieg bei Lufthansa: Höchststrafe für die Airline

Die Dauer der Beteiligung des deutschen Staates an der Fluggesellschaft dürfte allerdings entgegen anderslautenden Berichten kaum ein Streitpunkt sein. Den EU-Regularien zufolge sind derartige Staatsbeteiligungen aktuell für einen Zeitraum von sechs Jahren zulässig. Im Falle der Lufthansa haben die Parteien allerdings bereits signalisiert, das staatliche Engagement so schnell zurückführen zu wollen, wie möglich. Der "Bild am Sonntag" zufolge soll die Lufthansa den im geplanten Paket enthaltenen Milliardenkredit bis Ende 2023 zurückzahlen.

Hintergrund: Insgesamt hat das vorgesehene Hilfspaket des Staates für die Airline ein Volumen von neun Milliarden Euro. Vorgesehen ist dabei eine direkte Beteiligung des Staates in Höhe von 20 Prozent sowie eine Wandelanleihe von 5 Prozent plus einer Aktie. Die Anleihe soll nur in Aktien umgetauscht werden, wenn ein Dritter versuchen sollte, die Lufthansa zu übernehmen. Nur in solchen Ausnahmefällen soll der Staat sein Stimmrecht ausüben.

Der Bund soll außerdem zwei Sitze im Aufsichtsrat bekommen. Das "Handelsblatt" berichtete, das sollten aber keine Politiker, sondern Personen aus der Wirtschaft sein.

In den Besitz der Aktien kommt der Staat den Plänen zufolge über eine Kapitalerhöhung zum Nennwert je Aktie von 2,56 Euro - ein deutlicher Abschlag gegenüber dem aktuellen Aktienkurs von 8,55 Euro. Der Aktienwert bestehender Anteilseigner droht auf diese Weise deutlich verwässert zu werden.

Das Aktienpaket von bis zu 25 Prozent hätte beim Ausgabekurs von 2,56 Euro zudem nur ein Volumen von rund 400 Millionen Euro. Der überwiegende Teil des Rettungspakets soll sich daher aus drei Milliarden Euro Darlehen der staatlichen Förderbank KfW und einer stillen Einlage des eigens für die Corona-Krise gebildeten Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) zusammensetzen.

Das die Bundesregierung sowie das Lufthansa-Management die Bedenken aus Brüssel offenbar sehr ernst nehmen, kommt indes nicht von ungefähr. Schließlich hofft die Lufthansa auch in anderen europäischen Ländern auf die helfende Hand des Staates. So verhandelt der Konzern für die Töchter Austrian Airlines (AUA) und Brussels Airlines mit den Regierungen Österreichs und Belgiens. Die AUA verhandelt mit der Regierung in Wien über 767 Millionen Euro. Bei Brussels geht es einem Insider zufolge um 390 Millionen Euro.

Die Schweiz, die allerdings nicht Mitglied er EU ist, sagte für die Airlines Swiss und Edelweiss bereits Kreditgarantien für umgerechnet bis zu 1,4 Milliarden Euro zu. Die Beiträge der anderen Länder sollten nach früheren Informationen aus Verhandlungskreisen von dem Neun-Milliarden-Paket abgezogen werden.

Zudem wird die Staatshilfe für die Fluggesellschaft zum Teil ohnehin sehr kritisch beäugt. Einer der großen Gegner des Vorhabens ist beispielsweise Lufthansa-Konkurrent Michael O'Leary, Chef der irischen Fluggesellschaft Ryanair. O'Leary sieht durch derartige staatliche Hilfen, die seinem Unternehmen nicht zur Verfügung stehen, den Wettbewerb in der europäischen Luftfahrt verletzt. Gegen die bereits beschlossene Staatshilfe für die französische Air France Börsen-Chart zeigen geht der Ire deshalb bereits rechtlich vor. Und auch gegen den Einstieg des deutschen Staates bei der Lufthansa hat O'Leary schon rechtliche Schritte angekündigt.

mit dpa-afx