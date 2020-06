Softbank will Wirecard-Bilanzprüfer EY verklagen

Softbank-Chef Masayoshi Son hat offenbar das Vertrauen in die Wirecard-Bilanzprüfer verloren und will laut "Der Spiegel" nun gegen die Gesellschaft klagen

Es wird eng für die langjährigen Wirecard-Bilanzprüfer. Der japanische Technologie-Investor Softbank will die Prüfer von Ernst & Young wegen ihrer Rolle im Wirecard-Skandal verklagen. Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) hat Strafanzeige gegen mehrere EY-Prüfer gestellt.

7





Nach der Pleite von Wirecard gerät der langjährige Abschlussprüfer des Konzerns immer stärker ins Visier. Aktionärsschützer der SdK erstatten Strafanzeige gegen die Prüfer von Ernst & Young (EY), der japanische Technologie-Investor Softbank um Konzernchef Masayoshi Son will die deutschen Wirtschaftsprüfer wegen ihrer Rolle in dem Skandal verklagen, berichtet "Der Spiegel".

Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) stellte wegen der Vorgänge rund um Wirecard Strafanzeige gegen zwei amtierende und einen ehemaligen Abschlussprüfer der Ernst & Young GmbH (EY), teilte die Aktionärsvereinigung am Freitag mit.

Ferner habe die SdK große Zweifel, dass EY als Abschlussprüfer geeignet sei. Die Aktionärsvereinigung werde daher zunächst für die von der Vereinigung vertretenen Investoren auf zukünftigen Hauptversammlungen gegen eine Bestellung von EY zum Abschlussprüfer und/oder Konzernabschlussprüfer stimmen. EY war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Lesen Sie auch:

"Für Anleger besteht ein Anspruch auf Schadensersatz"

Der Fall Wirecard - Geschichte eines historischen Desasters

Scholz und EU-Kommission knöpfen sich Bafin vor

EY spricht bei Wirecard von "konspirativem Betrug"

EY hatte mehr als ein Jahrzehnt lang die Zahlen von Wirecard geprüft und die Bilanzen testiert. Erst bei der Prüfung der 2019er-Bilanz bemerkten die Prüfer, dass Bankbestätigungen zu Treuhandkonten auf den Philippinen gefälscht waren. Auf den Konten sollten 1,9 Milliarden Euro liegen - ein Viertel der Bilanzsumme. Am Donnerstag musste Wirecard dann Insolvenz anmelden.

Die Wirtschaftsprüfer von EY sprachen von einem ausgeklügelten, Betrugssystem, mit dem sie und Anleger hinters Licht geführt worden seien. "Auch mit umfangreich erweiterten Prüfungshandlungen ist es unter Umständen nicht möglich, diese Art von konspirativem Betrug aufzudecken", betonte EY bereits am Donnerstag - wohlahnend, dass jetzt ein Prozesslawine auf die Gesellschaft zurollen könnte.

Softbank will EY verklagen

14





Mit dem japanischen Technologiegigant Softbank tritt zugleich ein deutlich gewichtiger Gegner für die Wirtschaftsprüfer auf den Plan. Softbank werde die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wegen ihrer Rolle im Wirecard-Skandal ebenfalls juristisch in Anspruch nehmen und kündigte laut "Der Spiegel" eine Klage gegen die Prüfer an. Das Magazin beruft sich auf Informanten aus dem Umfeld von Softbank.

Mit der Insolvenz sei das Vertrauen der Japaner in Wirecard zerstört - und offenbar auch das in EY. Softbank hatte Wirecard im April 2019 angeboten, sich über eine Wandelanleihe an dem Zahlungsverkehrsdienstleister zu beteiligen und eine geschäftliche Partnerschaft einzugehen.

Softbank knüpfte sein Investment daran, dass ein testierter Jahresabschluss vorliegt und von der Hauptversammlung beschlossen wird. Das geschah am 18. Juni, nachdem Wirecards langjähriger Wirtschaftsprüfer EY die Bilanz abgezeichnet hatte - trotz Bilanzbetrugsvorwürfen gegen das deutsche Unternehmen.

Nachdem die Vorwürfe nicht abrissen, forderte Softbank dem Bericht zufolge Wirecard auf, einen Untersuchungsausschuss einzurichten und einen anderen Wirtschaftsprüfer als EY mit einer Sonderprüfung zu beauftragen.

rei