Der frühere Wirecard-Chef Markus Braun hat im Zuge des Bilanzskandals seine Beteiligung an dem Zahlungsdienstleister deutlich reduziert. Per Freitag hielt er noch 2,62 Prozent an Wirecard, wie aus einer am Mittwochabend veröffentlichten Stimmrechtsmiteilung hervorgeht. Eine Woche zuvor waren es noch 8,04 Prozent.

Braun hatte vergangene Woche große Aktienpakete verkaufen müssen, nachdem die Wirecard-Aktie auf Talfahrt ging. Auch diese Aktienverkäufe prüft die Finanzaufsicht Bafin, wie eine Behördensprecherin am Mittwoch sagte.

Braun stand fast zwei Jahrzehnte an der Spitze von Wirecard und war der größte Aktionär des Zahlungsdienstleisters. Wirecard hatte Anfang der Woche eingeräumt, dass ein bilanziertes Vermögen von 1,9 Milliarden Euro auf Konten in Asien aller Wahrscheinlichkeit nicht existiert. Dem Konzern droht nun die Insolvenz, da Kredite der Banken sofort fällig gestellt werden können - vor allem, wenn jetzt die Kunden abspringen.

Tatsächlich scheinen erste Großkunden von Wirecard Börsen-Chart zeigen zu distanzieren und ihre Geschäftsbeziehung zu dem Zahlungsdienstleister aufzukündigen oder zu überprüfen, - so unter anderem der asiatische Mitfahrdienst Grab, der französische Telekom-Anbieter Orange und auch die Digitalbank Revolut. Wenn Kunden zweifeln und sie sich von Wirecard abwenden, wird die Liquidität von Wirecard schwinden und sich die Lage für den Zahlungsdienstleister noch verschärfen.

Zudem ist der Aktienkurs dramatisch eingebrochen: von 100 Euro vergangenen Donnerstagmorgen auf rund 16 Euro am Mittwoch dieser Woche.

Wegen des dramatischen Kursabsturzes - zwischen Donnerstag vergangener und Mittwoch dieser Woche verlor die Aktie rund 85 Prozent - hatte Braun vergangenen Donnerstag und Freitag Wirecard-Aktien für 155 Millionen Euro veräußern, um Nachschusspflichten gegenüber Kreditgebern (Margin Calls) zu erfüllen. Die Bafin prüft diese Aktienverkäufe nach eigenen Aussagen.

Braun steht nicht das erste Mal wegen Aktiengeschäften unter Beobachtung

Schon zuvor stand Braun, gegen den die Staatsanwaltschaft München inzwischen wegen des Verdachts der Bilanzfälschung und der Marktmanipulation ermittelt, wegen seiner Aktiengeschäfte im Visier der Finanzaufsicht. Er hatte Ende Mai Wirecard-Papiere gekauft, obwohl Personen mit Führungsaufgaben 30 Tage vor der Veröffentlichung des Geschäftsberichts keine Aktien des eigenen Unternehmens erwerben dürfen, um möglichen Insiderhandel einen Riegel vorzuschieben. Der mehrmals verschobene Geschäftsbericht 2019 sollte eigentlich am 18. Juni veröffentlicht werden - liegt aber immer noch nicht vor. Brauns Investmentvehikel hatte damals erklärt, der Aktienkauf sei rechtlich nicht zu beanstanden.

